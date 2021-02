Einerseits Hitze und Dürre im Sommer, andererseits Schneemassen und extreme Kälte im Winter – wie passt das zum Szenario des Klimawandels, dessen Auswrikunge wir in den extremen Trockenperioden der vergangenen Jahre in Mitteleuropa mehrfach erlebt haben? Vielleicht liegt es einfach daran, wie wir das Wetter wahrnehmen – die kurzen starken Ausbrecher von der "Regel" registrieren wir; die stetigen, kleinen Änderungen fallen uns weniger ins Auge als der ausgedörrte Fluss im Sommer, der verlandete Schlossteich, der fehlende Schnee oder die Massen, die nach Jahren des Schneemangels jetzt gefallen sind. Gesucht ist also eher der Fingerabdruck des Klimawandels, nicht die komplette Faust. Die sieht man erst aus der Ferne als ganzes – wie wenn man vorn an der Schultafel steht und nur Bahnhof versteht – während von hinten im Klassenzimmer aus das ganze Bild deutlich zu sehen wäre. Auf den Klimawandel und Wetterextreme bezogen heißt das, nach Mustern zu suchen, über Jahre hinweg, und nicht nur einzelne Extreme und Spitzen auszuwerten. Das Ergebnis solcher Betrachtung ist beispielsweise die Entdeckung des "Berliner Phänomens", mit dem wir es im Februar 2021 zu tun haben, so benannt, weil es Forscher der Freien Universität Berlin entdeckt haben.