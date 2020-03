Zugleich kursiert bei Youtube ein Videointerview mit ihm, in dem Wodarg die jetzigen Reaktionen in Deutschland auf das neue Sars-Corona-Virus-2 als Panikmache bezeichnet. Gäbe es keinen Test, würde niemandem auffallen, das ein neues Virus kursiert. Die Sterblichkeitsrate habe sich in Europa bislang nicht wirklich erhöht, schreibt der Mediziner auf seiner eigenen Webseite.

Die meisten Coronaviren sind zwar harmlos, aber bei diesem Sars-Corona-Virus-2 haben wir relativ früh erkannt, dass die Sterblichkeit etwa zehnmal so hoch ist wie bei einer normalen Grippe. Herr Wodarg argumentiert, wie das Robert-Koch-Institut noch vor einigen Wochen, nach dem Motto: Die Grippe ist viel schlimmer, jetzt regt euch nicht auf über ein paar Fälle Corona. Es ist aber so: Wenn Sie eine Infektion haben mit Sars-CoV-2, dann ist ihre Chance, daran zu sterben, viel viel höher als bei der Grippe. Und wir können unser medizinisches Personal nicht vor einer Ansteckung schützen. Wodargs Argumente gehen also ins Leere.

Dass die sogenannte Übersterblichkeit bis zum 8. März in Europa nicht erhöht war, liegt auch am gewählten Zeitraum. Denn am 8. März hatte der Ausbruch hier gerade erst begonnen. Die Faktenchecker von Mimikama haben stattdessen die Daten auch in China recherchiert. Und dort zeigt sich: Weil der Ausbruch zu Beginn im Dezember 2019 nicht richtig bekämpft wurde, war die Sterblichkeit deutlich erhöht. Allein die Corona-Toten im letzten Monat des vergangenen Jahres sorgten für einen Anstieg der Sterblichkeitsrate im Vergleich zu 2018 um fast zwei Prozent. In den Jahren zuvor war diese Rate jeweils etwa um 0,3 Prozent gestiegen, also deutlich langsamer. Auch 2020 gibt es in China wieder zwei Prozent Tote mehr als 2018.