Wann haben Sie das letzte Mal die Raufasern Ihrer Raufasertapete gezählt? Oder nicht mal das, sondern sie einfach nur angestarrt? Wenn Sie ein Mensch sind, dem die Vierzig-Stunden-Plus-Woche so langsam an die Substanz geht, scheint Ihnen ein solch sinnloses Vorhaben wie ein traumhaftes Szenario vorzukommen. Sollten Sie gerade arbeitssuchend sein oder Freiberufler*in mit unterschiedlichen Auftragslagen, dann wissen Sie: Es gibt schönere Dinge, als den Montagmorgen auf der Couch zu verbringen und den Wandbelag zu betrachten.

Auf die richtige Balance kommt es an, ein gleiches Maß an Freizeit und Arbeit, das haben wir gelernt, verinnerlicht und versuchen diesen Ansatz als gesunde Work-Life-Balance jeden Tag zu verfolgen. Aber so simpel ist das gar nicht. Darauf weist die Psychologin Lis Ku von der De Montfort University im britischen Leicester im Fachblatt The Conversation hin. Dort fasst sie den aktuellen Forschungsstand zusammen. Statt nur einer einzigen Work-Life-Balance gibt es vielmehr unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, das Leben mit Sinn und Glück zu füllen.