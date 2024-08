Kulturwissenschaft Büchners Woyzeck: Die Rekonstruktion des Originals

Hauptinhalt

27. August 2024, 05:00 Uhr

Als Georg Büchner 1837 in Zürich stirbt, hat er sein heute weltweit gespieltes Drama Woyzeck noch nicht vollendet. Die Original-Fragmente liegen im Archiv in Weimar, ihre Rekonstruktion gleicht einem Forschungskrimi. Vor genau 200 Jahren, am 27. August 1824, wurde Büchners Titelfigur Johann Christian Woyzeck auf dem Leipziger Marktplatz öffentlich hingerichtet.