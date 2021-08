Deutschlands Mückenexpertin Dr. Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung kann auch für unsere Breiten Pflanzenfamilien benennen, auf die sich Mückenarten spezialisiert haben: "Das sind zum Beispiel Doldenblütler, oder Bäume, die doldenähnliche Frucht- oder Blütenstände haben, auf denen wir sehr häufig Stechmücken finden. Aber, wie gesagt, da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen und da ist in den nächsten Jahren noch sehr viel zu tun."

In Müncheberg werden Mücken aus ganz Deutschland für den Mückenatlas untersucht. Bildrechte: https://mueckenatlas.com/news-presse/

Jede und Jeder kann dabei helfen und Mückenjäger werden. Das heißt nicht, verärgert zuzuschlagen, sondern beim Erstellen des Mückenatlas helfen, den Dr. Doreen Werner zusammen mit Dr. Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut ins Leben gerufen hat und bis heute betreut. Sie bittet darum: "Mit einem kleinen Gläschen sollen die Mücken eingefangen werden – egal, ob die an der Wand sitzen oder beim Grillabend anfliegen. Dieses Gläschen dann über Nacht in das Gefrierfach legen, damit die Mücke abgetötet wird. Und dann kann man am nächsten Tag das Tierchen – ohne es anzufassen – in eine Streichholzschachtel umschütten und zusammen mit dem Einsendeformular an uns einschicken."