"Wüstenameisen besitzen die Fähigkeit, sichtbare Landmarken und ortsspezifische Gerüche zu erlernen und zu nutzen", erklärt Marilia Freire, Forscherin am Max-Planck-Institut für Ökologie und Erstautorin einer aktuellen Studie über Wüstenameisen. Freire und ihren Kollegen war bei früheren Untersuchungen aufgefallen, dass die Ameisen gerade in der Mitte der Salzpfannen, wo es von Natur aus keine Landmarken oder Orientierungspunkte gibt, sondern lediglich flachen Wüstenboden, besonders hohe Hügel an ihren Nesteingängen bauen.

Die aktuelle Studie Absence of visual cues motivates desert ants to build their own landmarks im Journal Current Biology gibt es hier.