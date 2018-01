US-Wissenschaftler der Harvard Medical School haben herausgefunden, dass Hirnverletzungen möglicherweise ein kriminelles Verhalten auslösen könnten. Bei Untersuchungen von 17 Straftätern mit Läsionen am Gehirn stellten die Forscher fest, dass die Schäden alle im gleichen neuronalen Netzwerk auftraten - dem Netzwerk, das für unsere moralischen Entscheidungen verantwortlich ist. Können Hirnschäden also Auswirkungen auf unser Wesen haben, könnten sie gar eine völlig andere Person aus uns machen?

Padgett wurde 2002 bei einer Kneipenschlägerei heftig am Kopf getroffen. Die Ärzte diagnostizierten eine schwere Gehirnerschütterung. Als Padgett am nächsten Morgen aufwachte, nahm er seine Umwelt anders wahr. Plötzlich sah er in allem, was ihn umgab, sich ständig wiederholende geometrische Formen. In der Mathematik werden sie Fraktale genannt. Padgett wurde von einem auf den anderen Tag zum Mathe-Genie.