Klimawandel Die Zahl der Hautkrebsbehandlungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt

Sei es die Radtour an den See, das Picknick im Park oder Sonnenbaden im Hinterhof: Mit dem Sommer ist auch die Sonnenbrand-Gefahr zurück. Vor allem in den Sommermonaten Juni bis August von 11 Uhr bis 15 Uhr sei das Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen, besonders hoch, sagt der Dermatologe Mark Berneburg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.