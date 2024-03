Adipositas ist laut Deutscher Adipositasgesellschaft eine chronische Krankheit, die definiert ist als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Dadurch können auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und einige Krebsformen begünstigt werden. Ob jemand betroffen ist, richtet sich nach dem Body-Mass-Index (BMI). Bei Menschen ab einem BMI von 30 spricht die Gesellschaft von "Adipositas Grad I".



Vorgebeugt werden kann der Adipositas durch gute Ernährung und Bewegung von Kindesbeinen an. Die WHO in Genf, die an der Studie beteiligt war, sieht aber auch Verantwortung in Politik und Gesellschaft. So sollte zum Beispiel dafür gesorgt werden, dass besonders salz-, fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke nicht in der Nähe von Schulen verkauft werden und auch keine Werbung für diese Produkte gemacht wird.



Rasant war der Anstieg der Adipositasrate unter anderem in den USA: Der Anteil der Frauen mit Adipositas stieg von 21,2 Prozent 1990 auf 43,8 Prozent 2022, bei den Männern stieg der Anteil von 16,9 Prozent auf 41,6 Prozent. Die insgesamt höchsten Adipositas-Raten gab es in Inselstaaten im Pazifik wie Niue, Tonga und Amerikanisch-Samoa mit teils über 60 Prozent. In den Top Ten waren in einzelnen Kategorien auch Katar, Ägypten, Chile und die USA.