Die Zahl der Zahnimplantate in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. Ein Forschungsprojekt der Uni Leipzig namens FOMO ("Nanoporöse formangepasste Glasmonolithe als Arzneistoffdepotsysteme für drug targeting in der Zahnmedizin") soll nun herausfinden, ob diese Implantate auch für die längerfristige Freisetzung von Medikamenten genutzt werden können, um damit Entzündungen im Mundraum zu behandeln. Das Projekt wird vom Bundesbildungsministerium mit 1,25 Millionen Euro bis 2025 gefördert.