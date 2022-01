Denn Borrelie ist nicht gleich Borrelie, wie Dr. Fingerle verdeutlicht: "In Deutschland gibt es fünf Arten von Borrelien, die Menschen krank machen können: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia bavariensis, Borrelia garinii, Borrelia afzelii und Borrelia spielmanii. Die einen leben in Mäusen, die anderen in Vögeln, manche in beiden; die einen verursachen bevorzugt Erkrankungen an der Haut, andere an Gelenken oder am Nervensystem."