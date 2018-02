Wie der Fisch im Eis überlebt Wer im Sommer im See badet, stellt fest: Das Wasser ist an der Oberfläche am wärmsten und am Boden am kältesten. Wärmeres Wasser dehnt sich aus, ist leichter und liegt im Sommer oben auf. Im Winter ist es genau umgekehrt: Der See friert von oben zu, am Grund ist es am wärmsten.



Wenn ein Gewässer zugefroren ist, suchen Fische die tiefste Stelle auf. Am Grund hat das Wasser immer plus vier Grad Celsius. Das ist nämlich die Temperatur, bei der Wasser seine höchste Dichte erreicht, deshalb am schwersten ist und nach unten sinkt. Hinzu kommt, dass die Eisdecke die darunter liegenden Schichten recht gut gegen die kältere Luft isoliert. Nur sehr kleine Teiche frieren im Winter schon mal bis zum Grund durch. Um tief unter dem Eis überleben zu können, stellen viele Fische fast sämtliche Aktivitäten ein.



Die größte Gefahr für alle Fische ist jedoch nicht die Kälte, sondern der Sauerstoffmangel. Sauerstoff gelangt über den Kontakt zwischen Wasseroberfläche und Umgebungsluft ins Wasser, jedoch nicht mehr, wenn der See mit einer Eisschicht bedeckt ist. Auch die Sauerstoffproduktion der Pflanzen im Wasser nimmt dann weiter ab, weil die Eisoberfläche weniger Licht durchlässt. Dann können die Fische regelrecht ersticken. Im heimischen Teich hilft dagegen schon ein kleines Loch. Bildrechte: IMAGO