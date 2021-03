Zehn Jahre nach Fukushima Die neue Atomkraft-Debatte

Neue Utopien: Reaktoren vom Fließband

Alte Atommeiler bringen auch die alten Probleme mit sich. Deshalb wird schon seit Jahrzehnten an neuen Technologien geforscht. Und in diese neuen Reaktortypen setzen die Menschen, die den Einsatz von Atomenergie befürworten, ihre Hoffnungen. Sie klingen geradezu wie das Versprechen von sichererer Atomkraft: weniger gefährlich sollen sie sein, besser kontrollierbar und nur einem geringen Abfallproblem verbunden.

Proteste gegen die Atomkraft vor dem AKW Brokdorf. Bildrechte: Axel Heimken/dapd Auf der einen Seite wird an den sogenannten Reaktoren der Generation IV gearbeitet. Ein Forschungsverbund untersucht deshalb seit dem Jahr 2000 einige potentielle Technologien, die aber teilweise bisher nur erdacht, nicht aber gebaut wurden. Auch wenn Generation IV nach etwas ganz Neuem klingen mag, stammen die Reaktor-Konzepte aber aus den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrtausends, erläutert Christoph Pistner.

"Wir reden hier über flüssigmetallgekühlte Reaktoren, also natriumgekühlte oder bleigekühlte Reaktoren, wie wir sie in Deutschland ja auch in der Diskussion hatten mit Kalkar – eine der großen Bauruinen in Deutschland", ergänzt der Forscher. Außerdem gehörten so genannte Hochtemperaturreaktoren zur Generation IV, aber auch bei dieser Variante seien alle Versuche bisher gescheitert, so Pistner. "Wir werden sehen, wie da der Erfolg sein wird. Ich zweifle da sehr." Außerdem seien die Kosten bei den neuen Reaktoren kaum geringer.

Die Entwickler selbst sagen: Na ja, vielleicht könnten wir so 2045, 2050 erste Systeme dann tatsächlich als Prototypen am Markt haben und langsam einführen. Und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts könnten diese Systeme dann unterstützende Dienstleistungen (...) parallel zu den heutigen Reaktoren erfüllen. Das heißt, da ist völlig klar: Für die Frage Klimawandel spielen diese Systeme überhaupt keine Rolle.

Das schwimmende AKW: Die Akademik Lomonossow Bildrechte: imago images / ITAR-TASS Bei diesen Atomkraftwerken würde es sich um ähnlich große Anlagen wie heute handeln. Doch da gibt es auch noch die Idee, das ganze eine Nummer kleiner anzugehen: Small Modular Reactors (SMR) – also Modulare Kleinreaktoren. Die Idee: Tausende Mini-AKWs, günstig "am Fließband" produziert, sorgen für eine dezentrale Energieversorgung. Auch an diesem Konzept wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Am ehesten gehen wohl die schwimmenden Atomkraftwerke der Russen in diese Richtung – so wie etwa die Akademik Lomonossow in der Ostsibirischen See. Zwei kleine Druckwasserreaktoren mit jeweils 35 Megawatt Leistung versorgen dort vom Meer aus die Stadt Pewek.

Die SMR-Technologie findet derzeit eine Menge Zuspruch. Auch der Milliardär Bill Gates glaubt daran und investiert in ihre Entwicklung. In seinem neuen Buch "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern" wirbt er für diese Technologie. Doch bisher existieren auch im Bereich SMR nur Forschungs- und Testanlagen. Der Start eines kommerziellen Betriebs könnte noch Jahrzehnte entfernt sein, glauben Fachleute.

Richtig ist, Kernenergie wird bis 2030 keinen großen neuen Beitrag leisten können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass bis 2050 auch mit (...) Small Modular Reactor SMR`s einiges erreicht werden kann. Prof. em. Dr. Holger Rogner, Internationales Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA)

Vorher-Nachher: Das AKW Fukushima-Daiichi vor und nach der Kernschmelze in drei Reaktoren. Bildrechte: IMAGO / Kyodo News Auch bei den SMR-Reaktoren muss zwischen der Generation IV und den wassergekühlten Reaktoren unterschieden werden, erläutert Christoph Pistner. Die Argumente der SMR-Befürworter seien vielfältig, sagt er. Wenn es gelinge wassergekühlte Reaktoren von ihrer Leistung her kleiner zu machen, dann sei die Hoffnung, dass sich auch ihre Sicherheit erhöhe. Denn jede Anlage würde dann deutlich weniger radioaktives Material enthalten. "Gleichzeitig stellt sich dann aber die ökonomische Frage", ergänzt der Forscher. "Der kleine Reaktor ist per se bezogen auf die installierte elektrische Leistung teurer als ein großer Reaktor." Dieses Problem soll die Massenproduktion lösen.

Die Hoffnung ist, dass diese kleinen Reaktoren industriell hergestellt werden können. Ich glaube, es wird dann immer so suggeriert, dass es dann ähnlich wie bei der Tesla Giga Factory eine große Fabrik gibt und da laufen die dann so am Stück raus. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Dr. Christoph Pistner, Öko-Institut

Damit die SMR-Technologie tatsächlich einen relevanten Beitrag zur Energieerzeugung der Zukunft leisten kann, müssten sehr viele Anlagen gebaut werden. Einer neuen Untersuchung zufolge bräuchte es "viele Tausend bis Zehntausend SMR-Anlagen", um allein die heutigen rund 400 Atomkraftwerke weltweit zu ersetzen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und die Studie belege außerdem, dass die Technologie ihre Versprechen wohl gar nicht einhalten könnte. Das bestätige auch ein zweites Gutachten des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften in Wien, das ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht werde.

Sicherheitsrisiko: Das Atomwaffen-Problem

Schlussendlich weisen zahlreiche Fachleute noch auf ein weiteres Problem hin, das die Atomenergie – insbesondere dann, wenn tausende kleine Reaktoren überall auf der Welt stehen würden – nie loswerden wird: Sie ist ein internationales Sicherheitsrisiko.

Die Atomanlage Buschehr in Iran Bildrechte: imago/UPI Photo Denn wo Atomkraft ist, sind auch Atomwaffen nicht weit. PIK-Forscher Nico Bauer weist in diesem Zusammenhang beispielsweise auf Iran und Saudi-Arabien hin: "Die bauen ihre Atomkraftwerke ganz offenkundig nicht aus ökonomischen Gründen, die haben so viel Gas und so billiges Gas, da kann die Nuklearenergie eigentlich nicht gegen konkurrieren." Außerdem sei die Kühlung in diesen sehr heißen Ländern ein großes Problem. "Also der Ausbau dort dürfte primär militärische Gründe haben", schlussfolgert Bauer.

Wenn wir aus der CO2-Produktion raus wollen, welche Alternativen haben wir denn? Da haben wir eben sehr viele erneuerbare Energie-Technologien zur Verfügung und wir haben Atom zur Verfügung. Und im Vergleich zwischen diesen Technologien müssen wir abwägen. Und da sehe ich, dass es sich bei den anderen Technologien eben nicht um Risiko-Technologien handelt, die (...) auch internationale Sicherheitsfragen tangieren, sodass für mich da die Abwägung relativ klar ist. Pistner

Mit Atomstrom gegen den Klimawandel? Lieber nicht meinen viele Fachleute. Bildrechte: dpa Auf das Risiko der sogenannten Proliferation von Atomwaffen weisen auch die zwei aktuellen Untersuchungen hin, über die die Süddeutsche Zeitung berichtet. Proliferation bedeutet, dass Akteure sich über vermeintlich zivile Umwege das Know-How und die Materialien für Atomwaffen aneignen. Die SMR-Technologie vereinfache das allein schon durch ihre Dezentralität erheblich.

Hat die Atomkraft unter diesen Voraussetzungen also eine Zukunft für den Klimaschutz? Für zahlreiche Fachleute ist Kernenergie eher eine Technologie der Vergangenheit – zu alt für die Zukunft. Dafür spricht neben dem Sicherheitsrisiko und hohen Kosten auch, dass die vermeintlich innovativen Konzepte seit Jahrzehnten nicht oder kaum in die Praxis umgesetzt wurden. Eine strahlende, klimaneutrale Welt dank Atomkraft dürfte wohl hierzulande auch weiterhin eine nukleare Utopie bleiben.

Explosion im AKW Fukushima-Daiichi am 14. März 2011 Bildrechte: dpa

Etwas anders scheint man das – zehn Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima – in Japan zu sehen. Die Regierung dort plant nach wie vor für die Olympischen Spiele. Und der symbolische Fackellauf soll ausgerechnet in der Präfektur Fukushima starten.