Was die Zeitumstellung auch mit sich bringt, ist ein Anstieg schwerer Verkehrsunfälle. Eine US-Studie stellte fest, dass sich die Zahl der tödlicher Unfälle in der Woche der Umstellung im Schnitt um sechs Prozent erhöhte. Am stärksten war dieser Effekt in den Morgenstunden. Auch hier vermuten die Forschenden, dass der gestörte Biorhythmus Einfluss auf die Unfälle hatte.

Vielleicht doch besser Zeitzonen?

Sollte die Zeitumstellung also tatsächlich einmal abgeschafft werden, wäre die Winterzeit (Normalzeit) aus chronobiologischer Sicht am sinnvollsten. "Die Standardzeit entspricht ungefähr den natürlichen Dunkel- und Hellphasen von Tag und Nacht", erläutert Malcolm von Schantz von der Northumbria University.

Doch wenn die Tageszeit bzw. Sonnenzeit eine so große Rolle spielt, ist womöglich eine einheitliche Mitteleuropäische Zeit gar nicht so ratsam. Denn das würde bedeuten, dass zur Sommersonnenwende Mitte Juni in Ostpolen die Sonne von 3 Uhr morgens bis 20 Uhr abends scheinen würde. In Westspanien von 6 Uhr bis 21:30 Uhr.

"Wir brauchen eine Neusortierung der Zeitzonen. Länder östlich von Deutschland wechseln in die Zeitzone 'GMT +2'. Und Spanien wechselt in die 'GMT' und wäre damit in derselben Zeitzone wie Portugal oder Großbritannien", schlägt Korbinian von Blanckenburg, Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsmathematik an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe vor.

Resultat der Neusortierung wäre, dass am 21. Juni in Ostpolen die Sonne von 4 bis 21 Uhr zu sehen wäre, am 21. Dezember von 8.30 bis 16 Uhr. Deutschland hätte zur Sommersonnenwende von 4 bis 20:30 Uhr Licht und am 21. Dezember von 8:15 bis 16 Uhr. In Spanien würde am 21. Juni gelten: Sonne von 5 bis 20:30 Uhr sowie am 21. Dezember von 8 bis 17 Uhr.

Keine Umstellung in Sicht