Zweimal im Jahr wird die Uhr umgestellt, "Zeitumstellung" heißt es umgangssprachlich oft. Ist das sinnvoll? Wissenschaftler Till Roenneberg stellt erst einmal etwas klar: "Zunächst einmal muss man sagen, dass die Zeit nicht umgestellt wird. Deshalb ist das Wort Zeitumstellung schlecht und unpräzise. Das Einzige, das umgestellt wird, sind die Uhren." Beim Stichwort Uhrumstellung richtet der Wissenschaftler den Blick in eine andere Richtung. Nämlich hin zur Tageszeit – und die richtet sich, wie er sagt, nach einem ganz einfachen Prinzip:

Wenn es um die Tageszeit geht, sollte man eher die Zeit an der Sonnenzeit festmachen, denn die Sonnenzeit ist das Wichtige für unsere Biologie.

Wenn wir jetzt im März wieder an den Zeigern unserer Uhren und Wecker drehen und um eine Stunde nach vorne stellen – was hält der Schlafforscher davon? "Relativ wenig", sagt der Wissenschaftler, Erkenntnisse der Chronobiologie zeigen ihm zufolge, dass die Uhrenumstellung gesundheitlich langfristige Folgen hat. Nicht so, dass man sofort krank wird, schränkt er ein. Aber die Uhrenumstellungen haben aus seiner Sicht alle etwas damit zu tun, dass unsere biologischen Uhren mit unseren sozialen Uhren nicht sehr gut zusammen ticken: