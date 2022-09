Irgendwann ist dann die letzte LED im Haushalt verschraubt, die Waschmaschine darf fortan nur noch mit 800 Umdrehungen die Restnässe rausschleudern, ein zeitgesteuertes Thermostat sorgt für sparsame Behaglichkeit und nach dem Sandmännchen bleibt der Fernseher eben aus. Bei mancheiner und mancheinem mag sich dennoch das Gefühl einstellen, immer noch nicht genug beizutragen, die Energiekrise im Großen und Kleinen halbwegs zu überstehen. So wie bei MDR WISSEN-Nutzer Thomas W..

Thomas hat sich hingesetzt und am Reißbrett eine Theorie entwickelt, wie sich doch allerhand Energie einsparen ließe. Und Thomas hat nachdrücklich den Wunsch geäußert, man möge die sich doch mal ansehen. Also dann.

Die Idee: Energie sparen in der Zeitzone UTC+4

Thomas' Hypothese sieht einen Wechsel der Zeitzone vor. Zur Erinnerung: Wir befinden uns in der Mitteleuropäischen Zeitzone MEZ. Die ist immer eine Stunde weiter als die Weltzeit UTC, Greenwich-Zeit genannt – also UTC+1. Während der Sommerzeitmonate von Ende März bis Ende Oktober entspricht unsere Mitteleuropäische Sommerzeit UTC+2. Wir sind mit der Uhr also eine Stunde weiter, bei gleichem Licht. Deshalb ist es abends länger hell.

Thomas hat sich überlegt, wie es wohl wäre, die Uhr nicht zeitweise um eine Stunde, sondern ganzjährig um vier Stunden vorzustellen. UTC+4 also. (Das ist eine bisher eher spärlich genutzte Zonenzeit, ein paar Oblaste im mittleren Westen Russlands, Aserbaidschan und Armenien, der Oman, die Seychellen, Mauritius haben sie – und durch das französische Reunion ist sie sogar in der EU vertreten.) Diese Tabellen liefert MDR WISSEN-Nutzer Thomas W. mit, um zu zeigen, wie sich das Tageslicht im Falle von UTC+4 innerhalb der Wachzeit verschieben würde. Bildrechte: Thomas W. (M), MDR WISSEN

Wir klauen uns also die Uhrzeit von UTC+4, beim Tageslicht bliebe alles beim Alten. Das hätte zur Folge, dass es im Winter recht lang hell bliebe, zwischen dem Emsland und der Lausitz wäre es dann erst gegen acht dunkel, im Sommer gäb's Mitternachtssonne. Das hätte aber auch zur Folge, dass die Wintervormittage in Dunkelheit abgehalten werden müssen (Tageslicht kommt zwischen zehn und elf). Thomas sagt aber: "Verbrauchen private Haushalte nicht abends die meiste Energie, wenn jeder Single seine Wohnung einzeln beheizt und beleuchtet?"

Was ist dran? Sortieren wir das mal.

1. Was wird überhaupt eingespart?

Zunächst müssen wir die Annahme aufstellen, dass sich der Tagesablauf des Menschen nicht verändert. Aufgestanden wird, wenn der Hahn kräht und ins Bett gegangen, wenn die Tagesthemen vorbei sind. Würde sich andernfalls unser Tagesablauf mit dem Licht verschieben (im Winter aufstehen gegen elf), hätten wir gar nix gekonnt und würden zur gleichen Licht-Zeit gleich viel Energie verbrauchen wie jetzt.

Wir tun also energiereich die Dinge, die wir auch sonst tun: Film schauen, zocken, Wäsche waschen, Kuchen backen. Dabei ist es egal, ob es hell oder dunkel ist. Einzig und allein den Lichtschalter würden wir am Abend weniger betätigen. Allerdings spielt der gar keine so große Rolle.

"Grundsätzlich ist der Energiebedarf für die Beleuchtung in den letzten zwanzig Jahren durch den verstärkten Einsatz moderner LEDs gesunken", sagt Thomas Käßler vom Fraunhofer IOSB für Angewandte Systemtechnik in Ilmenau. Anfang der 2010er lag der Energieverbrauch für Beleuchtung in Deutschland noch bei über 300 Petajoule, 2020 waren es 240, Tendenz weiter sinkend. Beleuchtung findet aber nicht nur in Privatwohnungen statt, sondern auch im öffentlichen Raum, in der Industrie und anderen Arbeitsstätten. Der dortige Verbrauch ist hoch und hochkomplex.