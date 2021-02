Professor Michael Hallek vom Kölner Universitätsklinikum (Archivbild) Bildrechte: imago/Metodi Popow

Die bevorzugte Alternative wäre ein Strategiewechsel hin zu NoCovid – also quasi dem Ausrotten des Virus. Andere Länder wie etwa Australien, Japan oder Vietnam haben diese Strategie bereits erfolgreich umgesetzt. Während in Deutschland Lockdown-Lethargie herrscht, ist das Bild in Australien ganz anders: Bei den Australian Open wird vor Zuschauern Tennis gespielt. Wäre das hier auch möglich?



Ja, sagt eine Gruppe von Forschenden. Das Ziel, das uns die Normalität zurückbringen soll, heißt NoCovid. Die bisherige Strategie der Begrenzung des Virus, führe zu einer Art Jojo-Lockdown, sagt Professor Michael Hallek, Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und Mitinitiator von NoCovid.