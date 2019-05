Raucher filterloser Zigaretten sterben nahezu doppelt so häufig an den Folgen des Rauchens, als Raucher von Filterzigaretten. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher, die Daten aus dem nationalen Lungen-Screening in den USA ausgewertet haben. Das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, war bei den filterlosen Rauchern um 40 Prozent erhöht.