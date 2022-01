Zukunft des "Biomonitorings" Tiere allein über DNA-Spuren in der Luft erkennen

Die Artenvielfalt von Landtieren in freier Wildbahn zu überwachen, erfordert einen hohen Aufwand. Die persönliche Beobachtung in schwer zugänglichen Lebensräumen ist extrem schwierig. Auch ein indirektes "Biomonitoring" über Tierspuren wie Fußabdrücke oder Kot erfordert meist einen hohen Aufwand. Das gleiche gilt für die Überwachung durch Kameras.

Zwei Forschungsteams in Großbritannien und Kanada sowie in Dänemark haben nun unabhängig voneinander Verfahren entwickelt, wie sie die Anwesenheit von Tieren mittels aus der Luft gesammelter "Umwelt-DNA" oder eDNA ermitteln können. Das "Biomonitoring" von Tieren über die Sequenzierung von DNA-Proben ist zwar nicht neu. Die Technik kommt bereits bei der Überwachung von Bioorganismen im Wasser zum Einsatz. Doch der Nachweis von Wirbeltieren über das Sammeln ihrer Umwelt-DNA aus der Luft ist ein ganz neuer Ansatz.

Die beiden Forschungsgruppen wählten für ihre Untersuchungen zwei europäische Tierparks: Das dänische Team unter der Leitung von Prof. Kristine Bohmann vom Globe Institute der Universität Kopenhagen sammelte Luftproben im Kopenhagener Zoo. Während das kanadisch/britische Team unter Assistenzprofessorin Elizabeth Clare von der York University Toronto bzw. der Queen Mary University of London die Umgebungsluft im Hamerton Zoo Park in Huntingdon /England gründlich durchfilterte.

Jede Gruppe benutzte andere technische Hilfsmittel, um tierische eDNA aus der Luft zu filtern. Clares britisch-kanadisches Team verwendete empfindliche Filter, die an Vakuumpumpen befestigt waren. Damit sammelten die Forscher mehr als 70 Luftproben an verschiedenen Stellen im Hamerton Zoo. Sowohl in den Schlafbereichen der Tiere als auch draußen in der allgemeinen Zooumgebung durchfilterten sie die Luft nach tierischer eDNA aus Quellen wie Atem, Speichel, Fell oder Kot.