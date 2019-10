"Uns Ärzten fehlen Jahrzehnte Erfahrung und Erkenntnis", resümiert Barbara Natterson-Horowitz von der Harvard-Universität beim Bayerischen Rundfunk. Die Kardiologin sollte vor 14 Jahren im Zoo Los Angeles Herzoperationen durchführen und wurde vom Tierarzt gebeten, die Tiere nicht direkt anzusehen, diese könnten sonst eine Fangmyopathie erleiden. Das bedeutet: Plötzlicher Herztod durch Stress – unter Veterinären seit langem bekannt, beim Menschen bis dahin aber kaum erforscht. "Weil wir uns nicht als Tiere sehen und Tiere in der Natur abwerten", so Natterson-Horowitz.

Zoobiquity – dt. Wir sind Tier – hat die Medizinerin das Manifest genannt, in dem sie auf diesen Misstand aufmerksam machen möchte. Es gäbe eine Reihe solcher psychischer Phänomente, die in der Tiermedizin schon lange berücksichtigt, in der Humanmedizin aber ignoriert wurden. Die gleichnamige Forschungsinitiative bringt auf Konferenzen Human- und Tiermediziner zusammen und unterstützt den Austausch der Ärzte. Zum Beispiel im September in Stockholm, als es am dortigen Karolinska Institutet um einen Erfahrungsaustausch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auf dem Gebiet von Fortpflanzungsgesundheit ging.