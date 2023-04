Zoonomia-Projekt Was der Mensch bei Hummelfeldermaus, Wal und Amazonasdelfin lernen kann

Säugetiere haben sich im Verlauf von 100 Millionen Jahren an fast jede Umgebung und alle Veränderungen der Ökosysteme angepasst. Mehr als 6.000 Säugetierarten gibt es heute auf dem Planeten – inklusive uns Menschen. Und das Erbgut der Säugetiere birgt viele Geheimnisse, von denen das Zoonomia-Projekt einige entschlüsseln wollte. Über Jahre hat ein internationales Forschungsteam die Genome von 240 Säugetier-Arten sequenziert und analysiert – von der winzigen Hummelfledermaus bis zum tonnenschweren Wal und vom afrikanischen Savannenelefanten über den Amazonasdelfin bis hin zum Hund. Die 240 Arten repräsentieren insgesamt mehr als 80 Prozent der Säugetierfamilien.

Der Riesenotter ist eine von 52 gefährdeten Arten im Datensatz. Bildrechte: Marcos Amend

Die Sammlung genetischer Daten, die die mehr als 150 beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetragen haben, ist der weltweit größte genetische Datensatz zu Säugetieren. Und erste Erkenntnisse dazu, was uns die Gene der Tiere verraten, haben sie bereits in elf Studien untersucht, die nun alle gleichzeitig in einer Sonderausgabe des Fachmagazins Science veröffentlicht werden.

Vergleich offenbart unveränderte Stellen im Genom

Die Untersuchungen der Säugetier-Genome sind ein riesiger Wissens-Schatz. Schon diese ersten Analysen liefern Erkenntnisse über Krankheit und Gesundheit oder gewähren uns einen tiefen Einblick in die Evolutionsgeschichte.

Dieses Papierpaket zeigt wirklich, was man mit dieser Art von Daten machen kann und wie viel wir aus der Untersuchung der Genome anderer Säugetiere lernen können. Elinor Karlsson, Broad Institute of MIT und Harvard

Aber warum hat das Forschungsteam diese jahrelange Fleißarbeit gemacht, die 240 Genome zu sequenzieren? Dazu braucht es etwas Vorrede: Das menschliche Genom besteht aus ungefähr 20.000 Genen, die den Code für die Herstellung aller Proteine im Körper enthalten. Das Genom enthält außerdem die Anweisungen, wo, wann und wie viel der Proteine produziert werden. Diese Teile des Genoms, die auch regulatorische Elemente genannt werden, sind viel schwieriger zu identifizieren als die Teile, aus denen Proteine entstehen. Die Untersuchung sehr vieler Säugetiergenome allerdings hilft dabei herauszufinden, welche Teile des Genoms das sind.

Säugetier: Auch der Amazonasdelfin ist mit uns verwandt. Bildrechte: Marcos Amend

Das Zoonomia-Projekt verfolgt einen vergleichenden Ansatz. Die Forschenden haben also die sequenzierten Säugetiergenome miteinander verglichen. So konnten sie Regionen der Genome oder sogar nur einzelne DNA-Buchstaben finden, die tatsächlich bei allen Säugetierarten über Millionen von Jahren der Evolution hinweg konserviert sind und immer unveränderbar bleiben. Es sei naheliegend, dass das sehr wichtige biologische Anschnitte sind, so die Forschenden. Dabei handelt es sich genau um die Regionen, die nicht an der Eiweißbildung beteiligt sind, sondern für die Regulation zuständig. Gibt es in diesen Regionen Mutationen, könnte das eine wichtige Ursache für die Entstehung von Krankheiten sein oder besondere Fähigkeiten der Säugetiere begünstigen, glaubt das Forschungsteam.

Insgesamt identifizierten sie mehr als drei Millionen wichtige regulatorische Elemente im menschlichen Genom, von denen etwa die Hälfte bisher unbekannt war. Sie konnten auch feststellen, dass mindestens zehn Prozent des Genoms funktionsfähig sind. Das ist zehnmal so viel wie das etwa eine Prozent, das für Proteine kodiert.

Das Große Hasenmaul ist eine von 30 untersuchten Fledermaus-Arten. Bildrechte: Marcos Amend

Die Mutation, die krankmacht

Mindestens zehn Prozent des menschlichen Genoms gehören zu dem über Arten hinweg hoch konservierten Teil. Mehr als 4.500 Elemente seien bei mehr als 98 Prozent der untersuchten Arten nahezu perfekt konserviert, schreiben die Forschenden. Die meisten dieser konservierten Region seien demnach an der Embryonalentwicklung und der Regulation der RNA-Expression beteiligt. Die Regionen dagegen, die sich häufiger veränderten und in denen es spontane Mutationen gebe, seien dagegen eher für die Anpassung des Tieres an seine Umwelt verantwortlich. Das geschehe etwa dadurch, dass Immunantworten reguliert oder die Haut verändert werde.

Ein Großteil der Mutationen, die zu Volkskrankheiten wie Diabetes führen, hat mit Genregulation zu tun. Unsere Studien erleichtern es, die Mutationen zu identifizieren, die zu Krankheiten führen, und zu verstehen, was schief läuft. Kerstin Lindblad-Toh, Universität Uppsala

In einer der jetzt publizierten Studien hat sich das Forschungsteam die Säugetiergenome gezielt dahingehend angeschaut, mögliche Regionen zu entdecken, die mit Krankheiten beim Menschen zusammenhängen könnten. Dabei fanden sie Mutationen, die wahrscheinlich sowohl bei seltenen als auch bei häufigen Krankheiten, einschließlich Krebs, ursächlich seien, so die Forschenden.

Das Genom des Tapirs hatten die Forscher, ein Waschbär-Genom dagegen war nicht zu bekommen. Bildrechte: Marcos Amend

Bei ihren DNA-Analysen fanden die Forschenden auch einen Teil der genetischen Basis für außergewöhnliche Fähigkeiten von Säugetieren – so wie den Winterschlaf oder den extrem sensiblen Geruchssinn einiger Arten. Und auch den Teil, der die erhebliche Gehirngröße der Säugetiere bedingt, konnten die Forschenden finden.

Evolutions-Booster Dino-Aussterben