Solche Situationen kennen wir alle: Mitten in der Abschlussprüfung oder beim Einstellungstest kriecht langsam die Panik im Körper hoch. Zeit für einen extra Energie-Schub, um bis zum Schluss wach und aufmerksam zu arbeiten. Zeit also für etwas Nervennahrung, für ein Zuckerhoch dank Bonbons oder Traubenzucker. Dass das funktioniert, ist etablierter Alltagsglaube. Warum der schnelle Biss in den gezuckerten Müsliriegel oder das Plättchen Traubenzucker keine gute Idee sind, weiß Psychologe Konstantinos Mantantzis von der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist selber in dem Wissen aufgewachsen, dass Zucker für ein Hoch zwischendurch sorgt.