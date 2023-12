Im Oktober sind in Chicago an zwei Tagen fast 1.000 Vögel bei Kollisionen mit beleuchteten Glasgebäuden umgekommen. So etwas passiert zwar nicht oft, aber Forscher schätzen, dass in den USA jedes Jahr fast eine Milliarde Vögel mit Gebäuden kollidieren. Eine Studie zeigt jetzt, wie sich Vögel von künstlichem Licht in die Irre führen lassen. Forscher warnen deshalb: Lichtverschmutzung ist für Vögel auf dem Weg ins Winterquartier höchst gefährlich.