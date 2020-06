Es sind nur drei Beispiele von vielen, die jedoch zeigen, dass die Art, wie wir bezahlen und mit Geld umgehen, sich jetzt schon dramatisch ändert. Etwa in Kenia, wo alles per SMS geht. Oder in China, das gern die volle digitale Währungskontrolle hat. Oder fahren Sie einfach mal nach Norwegen (vielleicht erst 2021 nach Corona) und versuchen Sie, dort mit Bargeld zu bezahlen.

Alles digital, oder was?

Also ist die Zukunft die digital? Möglicherweise nicht überall. Denn vielleicht bringt uns die Entwicklung der kommenden Jahre doch noch eine Renaissance des Bargeldes, allerdings auf ganz andere Art, nämlich als Regionalwährung. Der Bremer Roland, der Elbtaler in und um Dresden, die Bürgerblüte in Kassel oder der Lindentaler in der Region Halle-Leipzig sind solche Versuche, mit denen sich auch die Wissenschaft in den vergangenen Jahren ernsthaft beschäftigt hat. Denn dabei geht es zum Beispiel um "eine Stärkung lokaler Wirtschaftsstrukturen im Vordergrund oder auch die Schaffung einer Alternative zu heutigen Zentralbanksystemen, die als dysfunktional wahrgenommen werden", wie es der Wirtschaftsforscher Magnus Neubert auf einem Blog der Uni Halle beschreibt.

Oder es ist ein Schritt in eine Welt, in der wir uns irgendwann ganz vom klassischen Geld lösen, die "Herrschaft des Geldes friedlich beenden", wie es Eske Bockelmann beschreibt, der sich als klassischer Philologe und Germanist seit Jahren philosophisch mit der Frage beschäftigt, was das Geld mit uns macht.