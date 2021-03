Das bedeutet "geringe Umbaumaßnahmen des Basismotors" sagt Korn. Am Motorblock wird der Zylinderkopf verändert, Zündkerze und Einblasventile eingebaut. Es geht hier also nicht, wie sonst bei Wasserstoff, um eine Brennstoffzelle, die unter der Motorhaube Energie gewinnt, die dann wiederum einen Elektromotor antreibt. Nein, es geht tatsächlich um einen Dieselmotor der Wasserstoff verbrennt.

Im nächsten Jahr, also 2020, soll der Wasserstoffbus mit Dieselmotor in Serie gehen. Er hat 380 km Reichweite, so die Angaben der Entwickler, die mit einem größeren Tank auf dem Busdach auf 500 km erweiterbar sind. Die Anschaffungskosten würden in der Serienproduktion in etwa so hoch sein wie bei einem Erdgas-Bus. Das sind ca. 30.000 mehr als bei einem Dieselfahrzeug - dafür dann Emissions- und CO2-neutral.