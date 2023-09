Eine weitere Möglichkeit sind Videosprechstunden, also Therapiesitzungen via Internet. Obwohl der positive Einfluss dieser Varianten auf die Erkrankungen in mehreren Studien belegt wurde, sind sie derzeit eher noch die Ausnahme und im Hinblick auf ihre Kosteneffizienz bislang noch gar nicht untersucht worden.

Philipp Klein, Leitender Oberarzt in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein bedauert das, denn er sieht wie viele seiner Kollegen in den DiGAs eine Chance für die Patienten, die sonst vielleicht gar keine Behandlung bekommen oder in Anspruch nehmen würden, weil die Wartezeiten auf einen Therapieplatz so lang sind.