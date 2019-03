Back to the Roots! Holz wird wieder zum echten Trend in Sachen Baustoff für Häuser. Und damit sind keine kleinen, idyllischen Blockhütten mitten in der Pampa gemeint, sondern echte Wohnhäuser der Superlative. Maximal nachhaltig, maximal modern und absolut stadttauglich. Das größte Holzhaus der Welt wurde jetzt am 15. März 2019 in Norwegen feierlich eröffnet.