Die Ergebnisse der Studie spiegeln sich auch in der klinischen Praxis wieder, bestätigt Prof. Peter Kummer vom Universitätsklinikum Regensburg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pädaudiologie und Phoniatrie (DGPP). Immer häufiger würden durch Fachärzte bei Kindern Sprachentwicklungsdefizite festgestellt, die nicht auf körperliche Faktoren wie Hörstörungen oder genetischen Veranlagungen zurückzuführen sind.

Wir sprechen zu wenig miteinander

Die Ursachen sieht Prof. Kummer in diesen Fällen unter anderem in der Kommunikationskultur insgesamt und speziell in den Familien. „Gemeinsame Mahlzeiten oder andere Gelegenheiten zum Sprechen sind auf dem Rückzug, gleichzeitig nimmt die Mediennutzung auch bei Kindern einen immer größeren Raum ein. Das ist ein Problem, denn Kinder brauchen sprachliche Anregung, um ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet entwickeln zu können“, so der Experte. Smartphone, Tablet und Co. können das nicht leisten, sind aber als "elektronische Nannys" im Einsatz, um Ruhe zu schaffen im turbulenten Familienalltag.

Sprechen lernen heißt: sich Zeit füreinander zu nehmen

Das bestätigt auch die Logopädin Susanne Gundermann, die in ihrer Praxis gemeinsam mit ihren Kolleginnen seit vielen Jahren ähnliche Erfahrungen macht. Dabei sieht sie im Alltag viele Gelegenheiten, die Sprachentwicklung von Kindern anzuregen, sogar bereits vor der Geburt. Schon im Mutterleib hört das Ungeborene die Stimme der Mutter und der Menschen, die es umgeben. Das sei die erste Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren. Ist das Kind auf der Welt, kommt der Blickkontakt als weitere wichtige Voraussetzung für den Spracherwerb hinzu. Denn er lenkt die Aufmerksamkeit, zum Beispiel auf den Mund des Erwachsenen.

„Liegt das Baby auf dem Wickeltisch, schaut man es ganz automatisch an. Das ist ein geeigneter Moment, einfache Laute wie ein "A" zu formen, die das Kind dann irgendwann nachahmen wird.“, empfiehlt Susanne Gundermann. Auch während eines Spazierganges mit dem Kinderwagen bietet sich das an. Voraussetzung dafür ist, dass der Wagenaufsatz so montiert ist, dass man einander mit dem Gesicht zugewandt ist. Später kann man gemeinsam Bücher anschauen und darüber sprechen, was auf den Bildern zu sehen ist, um die Kommunikation aktiv anzuregen.