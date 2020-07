So wie bisher angenommen läuft es etwa bei Tieren ab. Diese leiden allerdings auch in der Regel nicht so stark wie Menschen unter Lärmschäden etwa durch zu dauerhaftes lautes Musikhören über Kopfhörer. Die gute Nachricht ist, dass durch die Vermeidung von Dauerlärm auch die Haarsinneszellen länger erhalten werden können. Damit kann nicht nur Hörschädigungen bereits in jungen Jahren, sondern auch der latenten Altersschwerhörigkeit in einem gewissen Maß vorgebeugt werden.



Letztlich altern die Gehörgänge natürlich wie der Rest des Körpers und damit nimmt auch die Hörfähigkeit ab - aber die Geschwindigkeit lässt sich reduzieren. "Unsere Studie beendet das Dogma über den altersbedingten Gehörverlust", resümieren die Forscher um den Erstautor Pei-zhe Wu vom Massachusetts Eye and Ear Institute. Da nicht die Gefäßstreifen, sondern die Haarsinneszellen dafür entscheidend seien, sollten sich Therapien daher in Zukunft darum kümmern, diese zu regenieren - oder sie am besten vor der Zerstörung schützen.