Die Auswertung der Ulmer Psychologie-Professorin zeigte schließlich Zusammenhänge, in signifikantem Ausmaß zwischen Beeinträchtigungen in der Mundgesundheit, depressiven Symptomen, der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und bulimischem Essverhalten. Interessant daran sei, bilanziert sie, dass aus diesen Zusammenhängen offenbar Stresssymptome resultierten, die eine wichtige Rolle spielten. "Ein spannendes Ergebnis in der weiblichen Stichprobe war, dass Probleme mit der Mundgesundheit immer auch mit Befindlichkeitsstörungen, wie depressiven Symptomen oder Angst einhergingen", erklärt die Forscherin. Außerdem hätten Personen, die mir ihrem Körper eher unzufrieden waren, in der Tendenz auch von einer schlechteren Mundgesundheit berichtet.