Lage des Sternensystems TYC 8998-760-1 im Sternbild Musca. Bildrechte: ESO

Der sonnenähnliche Stern TYC 8998-760-1 liegt im südlichen Sternbild Musca. Er wird von den beiden Gasriesen TYC 8998-760-1b und TYC 8998-760-1c begleitet. Die beiden überwiegend aus leichten Gasen wie Wasserstoff oder Helium bestehenden Exoplaneten umkreisen ihren Stern in einer Entfernung die 160 bzw. 320 Mal der Distanz der Erde zur Sonne entspricht. Sie sind damit auch viel weiter von ihrem Stern entfernt als Saturn und Jupiter von unserer Sonne. Beide umkreisen unseren Heimatstern lediglich in der fünf- bzw. zehnfachen Erde-Sonne-Entfernung. Zudem sind die beiden nun aufgenommenen Exoplaneten deutlich schwerer als die beiden Gasriesen in unserem Sonnensystem. So besitzt TYC 8998-760-1b die 14-fache Masse des Jupiters, des größten Planeten unseres Sonnensystems. Der äußere Gasriese 8998-760-1c ist immer noch sechsmal so schwer wie Jupiter.