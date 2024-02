Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch gab es bereits zuvor. Die ersten Erdstöße ereilten sich im Februar 2013. Im Oktober 2013 gab es nicht-spürbare Schwarmbeben – eine Ansammlung von verschiedenen Beben, die in ihrer Stärke meist identisch sind und sich über mehrere Tage bis zu einem Jahr in einer bestimmten Region der Erdkruste erstrecken können. Das erste spürbare Erdbeben mit einer Magnitude von 3,7 fand im Jahr 2014 statt – ab einer Stärke von 5 auf der Richterskala muss man mit Schäden rechnen.

Die große Evakuierung

All diese Beben ereilten sich viele Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch. In bestimmten Regionen hob sich der Boden um 20 Zentimeter an. Zwar kam es wenige Monate vor dem eigentlichen Ausbruch wieder zu Erdbeben – wo und wann es zur Eruption kommen würde, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Am eigentlichen Tag des Ausbruchs waren viele Menschen nicht zu Hause. Ein Touristenführer erzählt: "Es gab Familien, die lagen mit dem Bikini am Strand. Sie konnten also nichts mehr aus ihren Häusern holen."

Die Behörden forderten alle Menschen auf, ein großes Gebiet im Westen der Insel zu verlassen.

Der drei Monate anhaltende Ausbruch

Um 16:12 Uhr (MESZ) war es so weit: Ungefähr fünf Kilometer nördlich der letzten registrierten Erdbebenschwärme schossen zwei Lavafontänen in den Himmel. Alles sei sehr langsam abgelaufen, erzählt der Tourführer, wie in einem Zeitraffervideo sei die Lava an die Oberfläche gedrückt worden. Bildrechte: IMAGO / El Mundo

Die Ausbruchsstelle liegt 920 Metern über dem Meeresspiegel. Zwei Lavaströme flossen mit gerade einmal 6 Kilometern pro Stunde den leicht bewaldeten Hang hinunter. Auch Siedlungen werden getroffen, einige der Häuser wurden von der Lava direkt mitgerissen. Bildrechte: dpa

Andere Häuser blieben zunächst stehen, als die Lava an ihnen vorbeifloss. Doch beim Abkühlen und Erhärten dehnte sich die graue Substanz aus. Unter dieser Last stürzten nahe Häuser einfach zusammen. Drei Monate hielt der Ausbruch an. Erst am 13. Dezember 2021 war Schluss. Asche bedeckte die Landschaft und die Dächer der Häuser.

Das Leben danach

Danach herrschte Zeitdruck, die Asche musste schnell von den Dächern bedeitigt werden. Denn sobald es regnet, pappt sie zusammen und wird schwer. Das hätte weitere Häuser zum Einsturz gebracht. Nachbarn und Freunde packten an. Bildrechte: P. Klapetz

Wenn man heute die Gegend anschaut, deutet nur der graue Boden und der entstandene Vulkanberg auf einen vergangenen Ausbruch hin. Auch wenn Tajogaite an manchen Tagen immer noch raucht, geht von ihm keine weitere Gefahr aus. Unter La Palma verläuft eine unterirdische Vulkankette, die bereits einige Vulkane, aber auch die kanarischen Inseln selbst, hergebracht hat. Bei jedem Ausbruch wachsen die Inseln durch die abkühlenden Lavamassen in der Küstennähe ein wenig.

Bildrechte: P. Klapetz