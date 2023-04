Eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 hat in Europa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion insgesamt zwei Millionen Menschen nachweislich das Leben gekostet. Eine weitere Million konnte seit Ende 2020 aber durch Impfungen gerettet werden. Das geht aus einem neuen Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Der Bericht untersucht die Pandemiefolgen für die WHO Region Europa, zu der neben den Staaten der EU auch mehrere Länder des Kaukasus und Zentralasien gehören.