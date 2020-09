Wer genau hinschaut, kann am Abend der ersten Oktober die Internationale Raumstation am Himmel über Mitteldeutschland beobachten. Zu dieser Zeit überquert sie unsere Region wieder mehrfach. Dort, wo sie gegen 19.30 Uhr am ost-süd-östlichen Horizont untergeht, steigt kurze Zeit später der Vollmond empor. In seiner Nähe ist der rot leuchtende Mars zu sehen.

Seine Tagseite strahlt in diesem Monat besonders hell, da er sich nahezu in einer Linie mit Sonne und Erde befindet. Astronomen sprechen deshalb auch von der Mars-Opposition, die er am 14.10 erreicht. In dieser Stellung ist die gesamte Tagseite des Planeten zu sehen, so kann sie am meisten Licht zu uns reflektieren.

Am 22.10. stehen außerdem die Gasriesen Jupiter und Saturn neben dem Mars am Himmel. Am 30.10. ist dann zum zweiten Mal in einem Monat Vollmond. Dieses Phänomen hat sich seit einiger Zeit als "Blue Moon" in den Sprachgebrauch eingebürgert. Ursprünglich wurde damit der dritte von vier Vollmonden in einer Jahreszeit bezeichnet, inzwischen ist es der zweite Vollmond in einem Monat. Dazu kommt es, weil der Mond nur 29, 5 Tage für eine Umkreisung der Erde benötigt.