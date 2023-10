Der Copernicus-Klimawandeldienst Klimawandeldienst ist eine Einrichtung der Europäischen Union und der Kommission, die monatlich Klimadaten, unter anderem zur globalen Durchschnittstemperatur der Luft, der Meereisdecke oder der Regenmenge, veröffentlicht. Die Forschungsergebnisse basieren dabei auf Computeranalysen, die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt auswerten.

Monatlich wird zudem ein "Bulletin" herausgegeben – und das für den abgelaufenen September hat es in sich. Demnach war der Monat der wärmste September, der jemals aufgezeichnet wurde. Er hatte eine durchschnittliche Oberflächenlufttemperatur von 16,38 Grad Celsius und lag damit 0,93 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 für September und 0,5 Grad über der Temperatur des bisher wärmsten Septembers im Jahr 2020. Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) waren bereits zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.

September 1,4 Grad wärmer als im vorindustriellen Durchschnitt

Der gesamte Monat war zudem etwa 1,75 Grad wärmer als der September-Durchschnitt für 1850 bis 1900, also dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Für Januar bis September 2023 liegt die globale Mitteltemperatur um 1,40 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt. Die globale Temperatur im September war der anomalste warme Monat aller Jahre in einem speziellen Copernicus-Datensatz, der zurück bis 1940 geht (ERA5).

Mit den bisher erreichten Temperaturen steuert das Jahr 2023 darauf zu, rekordträchtig zu werden. Es könnte wieder einmal das wärmste Jahr aller Zeiten werden, und diesmal bereits rund 1,4 Grad über den vorindustriellen Durchschnittstemperaturen liegen, wie Samantha Burgess erläutert, die stellvertretende Direktorin von Copernicus: "Zwei Monate vor der COP28 [nächste Klimakonferenz, d. Red.] war die Dringlichkeit, ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen zu adressieren, noch nie so groß wie heute."

Die global gemittelten Anomalien der Oberflächenlufttemperatur im Vergleich zu 1991- bis 2020 für jeden September von 1940 bis 2023. Bildrechte: C3S/ECMWF

Meereis geht weiter zurück, extreme Regenfälle nehmen zu

Auch zum Meereis lieferte das "Bulletin" interessante Erkenntnisse. So blieb seine Ausdehnung in der Arktis auf einem für die Jahreszeit rekordverdächtig niedrigen Niveau. Sowohl die tägliche als auch die monatliche Ausdehnung erreichten im September ihre niedrigsten Jahreshöchstwerte in den Satellitenaufzeichnungen. Die tägliche Meereisausdehnung in der Arktis erreichte zudem ihr sechstniedrigstes jährliches Minimum.

Der Regen war im abgelaufenen September ebenfalls rekordverdächtig. In vielen Teilen der westlichen Küste Europas, einschließlich der westlichen Iberischen Halbinsel, Irlands, Nordbritanniens und Skandinaviens, regnete es überdurchschnittlich. Auch in Griechenland war es nach extremen Regenfällen im Zusammenhang mit dem Sturm Daniel überdurchschnittlich nass - dieses Ereignis war auch für die verheerenden Überschwemmungen in Libyen verantwortlich. Auch im Süden Brasiliens und Chiles kam es zu extremen Niederschlägen.

El Niño wohl für aktuelle und künftige Rekorde mitverantwortlich