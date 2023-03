Da nahezu alle Coronamaßnahmen zurückgenommen wurden, können die Epidemiologen des RKIs nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. "Es bleibt daher weiterhin sehr wichtig, die bestehenden Empfehlungen umzusetzen und bei Auftreten von Symptomen einer Atemwegsinfektion wie beispielsweise Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten – unabhängig vom Impfstatus und unabhängig davon, ob ein Schnelltest durchgeführt wurde – für drei bis fünf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause zu bleiben, Kontakte zu meiden, insbesondere auch zu älteren Personen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen", heißt es im aktuellen Covid-19 Wochenbericht.



In der Praxis dürfte dieses Gebot oft aber schwierig umsetzbar sein, denn die Zahl der Schnupfen- und Husteninfekte bleibt weiter hoch. Nach den RKI-Schätzungen haben sich in der zweiten Märzwoche etwa 8,4 Prozent der Menschen in Deutschland einen neuen Infekt zugezogen, das entspricht etwa sieben Millionen Personen. "Der Wert lag im oberen Bereich der vorpandemischen Jahre", fasst das RKI zusammen.