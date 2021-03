Und dann ist da auch noch die Ungewissheit: Werden wir dieses Virus überhaupt mal in den Griff bekommen? Können wir in diesem Sommer mal wieder ans Meer fahren? Und wann können wir die Familie endlich mal wieder live sehen und anfassen? Wann ist Körperkontakt und Beisammensein endlich wieder möglich, ohne dass man Angst haben muss, sich oder jemand anderen anzustecken? Das Alltagsleben ist im Ausnahmezustand und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Das macht Angst, das macht ärgerlich, das belastet stark.

Laut der jüngsten Erhebung des " Deutschland-Barometer Depression " empfinden 71 Prozent der Deutschen die Situation im zweiten Lockdown als bedrückend. Im ersten Lockdown waren es noch 59 Prozent der Befragten und im Sommer sogar nur 36 Prozent. Doch was macht den zweiten Lockdown so viel belastender?

Dachte man während des ersten Lockdowns noch, "klar, das schaffen wir, denn es ist ja nicht für lange, also Augen zu und durch", kam mit dem zweiten Lockdown die Ernüchterung. Eine Entspannung der Lage scheint nicht in Sicht. Die Zuversicht schwindet, doch die Anstrengungen bleiben. Vorsichtig sein, das Regelchaos beachten, immer mehr Menschen im Umfeld, die an Corona erkrankten, eine ständige Anspannung, ständige Ängste um die Existenz und der eigene Anspruch, den Alltag für die Familie halbwegs normal zu gestalten. Das alles geht an die Substanz.