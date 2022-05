Bei Frauen, die häufiger Kinder gebären, sind Mehrlingsschwangerschaften häufiger Bildrechte: imago/ZUMA Press

Studienleiter Alexandre Courtiol vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung erklärt, was frühere Studien problematisch macht: "Sie sagen nichts darüber, ob Mütter mit Zwillingen häufiger Kinder bekommen, weil sie besonders fruchtbar sind oder weil eine höhere Geburtenhäufigkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Zwillingsgeburt dabei ist." Und Erstautor Ian Rickard von der Durham University in Großbritannien sagt: "Bringt eine Mutter häufiger Kinder zur Welt, ist es wahrscheinlicher, dass eine dieser Geburten Zwillinge sind. So wie es wahrscheinlicher ist, dass man gewinnt, wenn man mehr Lotterielose kauft, oder in einen Autounfall verwickelt wird, wenn man viel Auto fährt." Unter Berücksichtigung des "Lotterielos-Effekts" stellten die Autoren fest, dass Mütter mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Zwillinge tatsächlich seltener ein Kind zur Welt brachten.