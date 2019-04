Zu den größten Waldverlierern zählen die Demokratische Republik Kongo und Indonesien. Am härtesten hat es aber den Regenwald in Brasilien erwischt: In dem südamerikanischen Land ist allein ein Drittel des Regenwaldverlustes zu verzeichnen. Möglicherweise wird sich das auch erstmal nicht ändern: Brasiliens neuer, rechtsgerichteter Präsident Jair Bolsonaro hat unlängst angekündigt, Umweltauflagen zu streichen und industrielle Landwirtschaft und Bergbau in Ureinwohner-Reservaten zuzulassen.