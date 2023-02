59 neue Exoplaneten, darunter zwölf die potenziell bewohnbar sind, diese Entdeckungen hat ein Konsortium deutscher und spanischer Forschungsinstitute am Mittwoch veröffentlicht. Der Verbund macht damit auch Daten aus rund 20.000 Beobachtungen zugänglich, die in den Jahren 2016 bis 2020 mit dem Carmenes-Instrument am Calar-Alto-Observatorium in Spanien gemacht wurden.