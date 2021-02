Eines der ersten Opfer der Berliner Mauer war Ida Siekmann, die aus einem Fenster in der Bernauer am 22. August 1961 sprang und ihren Verletzungen erlag. Wenige Tage später wurde am 24. August 1961 der erste Flüchtling, Günter Liftin, erschossen. Ein Jahr später, am 17. August 1962, fielen erneut tödlichen Schüsse an der Mauer. Zwei Jugendliche wurden von Grenzposten unter Beschuss genommen, als sie versuchten, die Mauer zu überklettern. Nur einem der beiden gelang die Flucht, der 18-jährige Bauarbeiter Peter Fechter verblutete an seinen Verletzungen in Lunge und Bauch. Er verblutete im Niemandsland. Anwesende US-Soldaten weigerten sich einzugreifen.