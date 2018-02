Afghanistan - das sowjetische Trauma

Der Krieg in Afghanistan ist nicht zu gewinnen. Das wusste man spätestens seit 1984 auch in Moskau. Dennoch versuchte der neue KP-Chef Michail Gorbatschow 1985, mit einer Aufstockung der Militäreinheiten die Mudschaheddin doch noch in die Knie zwingen zu können. Gorbatschow schickte noch einmal gut 30.000 junge Russen in den Krieg. Mehr als 100.000 sowjetische Soldaten kämpften nun in Afghanistan. (Im Bild: Michail Gorbatschow und der Präsident Afghanistans, Mohammad Najibullah.) Bildrechte: IMAGO