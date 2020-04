In den folgenden Jahren spielt Agnes Kraus eher kleine bis mittlere Rollen, die sie mit ihrer eigenen Individualität füllt. Auch im Film wird sie zuerst nur in Statistenrollen eingesetzt. Ihre erste kleine Rolle hat sie als "Irmgard Krause" schon 1936 in der UFA-Produktion "Eskapade". Ab den 1950er-Jahren ist sie nun wieder in Babelsberg engagiert - jetzt bei der DEFA und spielt kleine Rollen. Erst mit dem Fernsehen glückt ihr der Karrieresprung ins Filmgeschäft: In heiteren Fernsehrollen wie in "Dolles Familienalbum" (1969) oder "Florentiner 73" (1972) spielt sie die Tante Minna beziehungsweise die Mutter Klucke.

Fortan kennen sie alle. Ihr werden Rollen auf den Leib geschrieben. In den Folgejahren spielt sie in vielen DDR-Fernsehfilmen die Hauptrolle - als zupackende Frau mittleren Alters mit einem großen Herz. Als "Gemeindeschwester Agnes" kümmert sie sich um die Hilfsbedürftigen der Gemeinde und mischt sich ständig in Sachen ein, die sie eigentlich nichts angehen. Ihre schrullig-sympathische Art wird zur Erfolgsgarantie für das heitere Fernsehspiel. Bei den Zuschauern ist sie so beliebt, dass sie achtmal zum DDR-Fernsehliebling gewählt wird. 1994 gastiert die Schauspielerin, die lange Jahre in Kleinmachnow wohnte, zum letzten Mal am Berliner Ensemble. Am 2. Mai 1995 stirbt Agnes Kraus in ihrer Geburtstadt Berlin.