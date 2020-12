Kein Weihnachten ohne! Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - das Quiz

Was "Dinner for one" für Silvester ist, ist der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für Weihnachten: Der Film ist seit Jahren Kult und darf in keinem Weihnachtsfernsehprogramm fehlen. Manche können gar die Dialoge im Film in verteilten Rollen mitsprechen. Aber erinnern Sie sich wirklich an alle Einzelheiten? Dann testen Sie Ihr Wissen im Quiz!