Für die meisten Leute waren die 20er-Jahre nicht "golden". Am Anfang der 1920er-Jahre gab es die Hyperinflationskrise, die Vermögen vernichtet hat und die die einfachen Leute nach dem Krieg noch einmal in schwere Lebenssituationen stürzte. Dann folgte 1929 der Börsencrash und die große Wirtschaftskrise. Dazwischen gab es zwar auch eine Phase der Erholung, aber für die meisten Leute war es eine harte Zeit. Mit dem Rausch hat man zum Teil versucht, die schweren Lebensbedingungen zu vergessen.

1918 ist die mehrheitlich geteilte Hoffnung, dass es Frieden und nie wieder Krieg geben würde. Dazu kommen gesellschaftliche Hoffnungen auf Wandel, mehr Gerechtigkeit, mehr Beteiligung für die breite Bevölkerung und das Frauenwahlrecht in Deutschland. Aus diesen Hoffnungen heraus, suchen die Menschen nach neuen Lebensmodellen. Der Faschismus und der Kommunismus sind zwei Modelle, am Ende setzt sich das fürchterlichste Modell durch.

Geschichte wiederholt sich nicht! Jede Situation ist in sich spezifisch. Aber ich sehe schon Ähnlichkeiten. 1918 ist ein revolutionärer Moment, der Krisen nach sich zieht. Wir leben im Grunde genommen ein bisschen in einer ähnlichen Zeit, denn 1989 war ja auch so ein radikaler Umbruch, weltweit hat eine neue Zeitordnung begonnen. Aber anstatt Frieden, Freiheit und Wohlstand haben wir sehr bald Krisen und Kriege und große Probleme erlebt, bis hin zu Terrorismus.

Die Parallelitäten sind unübersehbar. Damals und heute ist es so, dass politische Kräfte die Krisen nutzen, um daran zu zeigen, dass das politische und das ökonomische Regime nicht richtig funktioniert. Sie geben einfache Antworten und mobilisieren. Aber wir müssen auch auf die Unterschiede schauen: Der eine Unterschied ist, dass der Organisationsgrad der Rechten damals und heute nicht miteinander verglichen werden kann.



Wir haben keine Sturmabteilung, wir haben keine schwarze Reichswehr, wir haben keine Organisation Condor, jedenfalls ist das noch nicht sichtbar geworden. Wir haben auch nicht in der Regierung und in der politischen Elite in derartiger Weise Sympathien und Unterstützung für die Rechten.

Unsere Regierung distanziert sich ganz klar davon.



Wir haben auch keine galoppierende Wirtschaftskrise wie in den Zwanzigern. Die NSDAP beginnt ihren kometenhaften Aufstieg 1929, dann werden die Wahlergebnisse für sie von Jahr zu Jahr besser. Davor ist sie am Rande des politischen Spektrums. Unsere Wirtschaft blüht, es ging Deutschland selten besser und das macht doch einen großen Unterschied für die Triebkraft solcher Entwicklungen.