Als die Gefängniswärter am frühen Morgen des 13. März 1950 die Häftlinge des Zuchthauses Bautzen zur Essensausgabe riefen, rührte sich niemand. Es blieb alles still. Keiner der Gefangenen holte seinen Blechnapf hervor, um sich die Frühstücksration, eine Kelle Wassersuppe und einen kleinen Kanten Brot, abzuholen. Stattdessen traten die Sprecher der Häftlinge hervor und teilten den Wärtern mit, dass sie alle in einen Hungerstreik getreten seien, um gegen die furchtbaren Lebensbedingungen zu protestieren. Die Wärter mögen dies der Gefängnisleitung rasch ausrichten. Einige Häftlinge befestigten unterdessen Bettlaken an den Fenstergittern, auf denen unter anderem geschrieben stand: "Wir sind unschuldig!" Später brüllten die Häftlinge stundenlang ihre Forderungen und Hilferufe aus den Hunderten Fenstern des Zuchthauses: "Wir haben Hunger!", "Wir rufen das Rote Kreuz!" und "Lasst uns nicht verrecken!". Der Chor aus Tausenden von Stimmen war bis ins Stadtzentrum zu hören. So etwas hatte es in Bautzen noch nie gegeben. Häftlingsrevolte im Zuchthaus Bautzen im Herbst 1989 Bildrechte: IMAGO

Unmenschliche Haftbedingungen

Das Zuchthaus Bautzen, im Volksmund auch "Gelbes Elend" genannt, war weithin gefürchtet. Von 1946 an stand es unter sowjetischer Führung und trug den Namen "Speziallager Nummer 4". Über 6.000 Menschen waren in dem "Speziallager" am Stadtrand von Bautzen inhaftiert. Die meisten von ihnen waren politische Häftlinge mit hohen Haftstrafen. Hunger, Kälte, katastrophale sanitäre Einrichtungen und eine kaum vorhandene medizinische Versorgung bestimmten den Alltag. Robert Kempowski, Bruder des Schriftstellers Walter Kempowski, war acht Jahre in Bautzen eingesperrt. Er schilderte die unhaltbaren Zustände: "Drei Glühbirnen in einem Saal von 35 Metern Länge und 15 Metern Breite, in dem 400 Leute hausen. Für jeden bleibt ein Raum von 50 Zentimetern in der Breite und zwei Metern in der Länge. Überall Staub, Dreck, Lärm, Gestank, fünf Klos für 400 Leute." Die Verpflegung war miserabel, Hunger an der Tagesordnung, Gewichtsverlust und Entkräftung waren die Folge. Allein zwischen 1945 und 1950 starben im "Speziallager Nummer 4" mehr als 3.000 Menschen.

Die Deutsche Volkspolizei übernahm das "Gelbe Elend"