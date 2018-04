Ein tschechischer Kardinal und die christliche "Bruderhilfe" aus der DDR

Fast fünfzig Jahre lang lagen die sterblichen Überreste von Kardinal Beran in der Krypta des Petersdoms, seite an Seite mit verstorbenen Päpsten. Als Beran 1969 in seinem römischen Exil starb, verboten die kommunistischen Machthaber in Prag eine Überführung des Leichnams in die Heimat - obwohl es der letzte Wunsch des Kardinals gewesen war. (Im Bild: Krypta von Kardinal Josef Beran im Petersdom in Rom.) Bildrechte: imago/imagebroker