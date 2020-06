Stalin lässt West-Berlin abriegeln

Am Abend des 23. Juni 1948 wurde in Ost-Berlin eine Meldung der sowjetischen Militärverwaltung veröffentlicht, in der es hieß, dass am nächsten Morgen "aufgrund technischer Schwierigkeiten" der Verkehr "aller Güter- und Personenzüge" nach West-Berlin eingestellt werden müsse. Tatsächlich wollte der sowjetische Diktator Josef Stalin nicht nur die Ausbreitung der DM verhindern, sondern die Stadt von den drei Westzonen abschneiden und die Alliierten zum Rückzug zwingen. Am Morgen des 24. Juni 1948 wurden auch noch sämtliche Transitwege abgeriegelt. Bildrechte: dpa