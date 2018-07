Deutschland zählt zu den Ländern mit den größten Braunkohlevorkommen in der Welt. Die Vorräte werden noch auf 40 Milliarden Tonnen geschätzt. Damit ist Braunkohle der einzige Energieträger, der ausreichend in der Bundesrepublik vorhanden ist. Die Förderung und industrielle Verarbeitung dieses Bodenschatzes hat hierzulande seit mehr als 150 Jahren Tradition. Der Abbau von Braunkohle im großen Stil ging Hand in Hand mit der industriellen Revolution und der Verstädterung ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo es Braunkohle gab, bildeten sich bedeutende regionale Industriestandorte wie zum Beispiel das Chemiedreieck Bitterfeld heraus.

Braunkohle hält DDR am Laufen

Besonders intensiv war später die Nutzung der Braunkohle in der DDR. Ohne Braunkohle lief hier fast nichts. Die fossilen Ablagerungen waren mit großem Abstand der Energieträger Nr. 1 im Land. Ob Strom, Dampfkraft, Fernwärme, Brikett und Koks oder Teer, Öl und Gas – aus der Braunkohle wurde gemacht, was sich nur irgendwie gewinnen ließ. Tagebau um Tagebau wurde in der DDR erschlossen und ausgekohlt. Andere Bodenschätze zur Energieerzeugung wie Steinkohle, Erdöl und Erdgas lagen nur in geringen Mengen im Boden der Republik. Das aus der Sowjetunion gelieferte Erdöl wurde in der petrolchemischen Industrie benötigt.