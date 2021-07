Erich Honecker und Leonid Iljitsch Breschnew begrüßen sich mit einem Bruderkuss anlässlich Breschnews Teilnahme an den Feiern zum 30. Geburtstag der DDR in Ost-Berlin.

Erich Honecker und Leonid Iljitsch Breschnew begrüßen sich mit einem Bruderkuss anlässlich Breschnews Teilnahme an den Feiern zum 30. Geburtstag der DDR in Ost-Berlin. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Der Bruderkuss war auf jeden Fall das perfekte Symbol für die Phrase von der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen den sozialistischen Staaten. Er stammt aber keineswegs aus der Arbeiterschaft selbst, sondern hat vielmehr christliche Wurzeln. "Vom Bruderland ist das erste Mal in der Bibel die Rede. Der sozialistische Bruderkuss basiert auf Ritualen in der russisch-orthodoxen Kirche", weiß Claudia Schimmel. "In der Osternacht küssen sich alle Gläubigen links und rechts auf die Wange. Das ist der russisch-orthodoxe Osterkuss."

Dieser allen Russen bekannte Osterkuss, der gleichermaßen Freude, Brüderlichkeit und Gleichheit symbolisiert, gelangte über die Treffen der "Kommunistischen Internationale" in den 1920er Jahren in Moskau in die Arbeiterbewegung. Revolutionäre aus aller Welt kamen damals in die Sowjetunion, um den ersten sozialistischen Staat der Welt mit eigenen Augen zu sehen. Der Bruderkuss zur Begrüßung war ihr Erkennungszeichen. Eine Geste, aufgeladen mit Pathos, Hoffnung und Solidarität.